‘Summer School’ dell’Unimol, focus su pace e crisi internazionali

AGNONE – Dal 15 al 18 luglio si terrà ad Agnone e Isernia la 12a edizione della ‘Summer School’ di Scienze politiche dell’Università del Molise. L’evento formativo internazionale rappresenta un punto di riferimento per discutere, confrontarsi e approfondire tematiche di respiro internazionale e di stringente attualità.

Quest’anno, infatti, la Summer School si caratterizza per avere come elemento centrale tutto ciò che è legato alla pace, senza tralasciare la guerra e le implicazioni economiche, sociali e giuridiche.

Lunedì 15 luglio, alle ore 11, nel Municipio di Agnone si terrà l’avvio inaugurale della quattro giorni formativa. La Summer School si chiuderà il prossimo 18 luglio a Isernia. Ospite di particolare rilievo sarà l’Ambasciatore d’Italia in India, Vincenzo De Luca, che parlerà della diplomazia italiana come strumento di pace in contesti non europei.