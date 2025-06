“Tartarugando”, festa del primo volo a Petacciato il 15 giugno

PETACCIATO – Il 16 giugno si festeggia in tutto il mondo la Giornata internazionale delle tartarughe marine, Ambiente Basso Molise in ricordo delle tartarughe nate a Petacciato festeggerà l’avvenimento domenica 15 c.m. presso il C.E.A. a partire dalle ore 16:00. La Giornata internazionale delle Tartarughe si celebra in uno dei momenti di maggiore fragilità per questi animali, che arrivano fra maggio e agosto sulle nostre coste per deporre le loro uova. ABM ha organizzato la manifestazione allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di salvaguardare specie come la tartaruga Caretta caretta, la tartaruga marina più comune nei mari italiani.

Una specie prioritaria, inserita nella Direttiva Habitat e protetta da numerose Convenzioni internazionali, in quanto minacciata da numerosi fattori, tra i quali le catture accidentali durante le attività di pesca, l’inquinamento marino, la riduzione dei siti di nidificazione e le collisioni con le imbarcazioni.

Varie le attività in programma domenica 15 c.m. tra cui il monitoraggio e la perlustrazione della spiaggia, la ricerca del Fratino e la conoscenza delle dune costiere. Insieme ai Volontari ci sarà la fotografa naturalista Chiara Talia. Nel Centro di Educazione Ambientale sarà approntata una mostra fotografica che illustrerà principalmente i momenti di vita della spiaggia e dei suoi abitanti e della Caretta caretta.

Durante la manifestazione verrà festeggiato il “primo volo” dei Fratini (Charadrius alexandrinus) nati sul territorio di Petacciato.

Il comune di Petacciato ha concesso il patrocinio ed autorizzato l’uso del Centro di Educazione Ambientale.