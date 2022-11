Il Teatro del Loto celebra i suoi quindici anni di attività

FERRAZZANO – “Sono stati anni importanti, di passione e duro lavoro, con oltre 600 eventi realizzati, con più di 3.000 artisti ospitati, oltre ad una attività produttiva e di formazione – la prima e, per ora, l’unica riconosciuta dal Ministero della Cultura nella nostra regione per il Teatro e per questo, da 8 anni, sostenuta dal FUS – che ci permette oggi di distribuire gli spettacoli LOTO/TeatriMolisani ovunque in Italia e anche all’estero.

Abbiamo creato e prodotto lavoro, lanciando talenti e ospitandone di eccelsi. Abbiamo dato vita e partecipato a reti nazionali e internazionali che si sono consolidate nel tempo e hanno permesso a un piccolo paesino, Ferrazzano, e per estensione alla città capoluogo, Campobasso, e al Molise tutto, di poter essere riconosciuti i e con orgoglio, da noi rappresentati in un campo, quello dell’Arte scenica, dove il LOTO è oggi considerato un esempio unico ed eccelso di creatività e innovazione. Un piccolo Teatro, da molti ritenuto “il più bel piccolo Teatro d’Italia”, che ha saputo coniugare etica ed estetica, oltre che sviluppo e resilienza territoriale.

Ma nulla di ciò sarebbe accaduto se non avessimo avuto il pubblico molisano a sostenerci e spronarci per ottenere sempre di più e meglio da noi stessi. Soprattutto per il nostro pubblico, abbiamo perciò deciso di celebrare questo traguardo – così importante per noi e crediamo per tutto il Molise – concedendoci di festeggiarlo con una serie di eventi (altri ne verranno a sorpresa) che si protrarranno da fine novembre a Natale e dove abbiamo coinvolto amici e produzioni adatte ad ogni tipo di pubblico, festeggiando questo triplo lustro in contemporanea fra i due Teatri da noi programmati: il Teatro del Loto, a Ferrazzano, e il Teatro Comunale Fulvio, di Guglionesi, che ci è stato affidato per la gestione artistica dall’Amministrazione comunale. Continuate perciò a stare vicino al Loto e a sostenerci… Perché il Loto vi sta vicino con tutto il cuore e l’anima e con la voglia di guardare al Futuro, dal Molise, con Felicità” riferiscono gli organizzatori.

Prevendite:

MONDADORI “La Scolastica” – via Pietrunti CB – tel 0874 413757

online: https://www.diyticket.it/locations/471/teatro-del-loto

Info Loto : 327.2352438

mail:direzioneartistica@teatrodelloto.it – info@teatrodelloto.it

www.teatrodelloto.it