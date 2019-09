Teatro Savoia, stagione teatrale 2019 – 2020: il programma

Al via dal 10 novembre la nuova stagione con lo spettacolo di Neri Marcoré “Le mie canzoni altrui”. Tra i concerti fuori abbonamento i New Trolls, PFM e Banco del Mutuo Soccorso

CAMPOBASSO – Parte con entusiasmo la nuova stagione teatrale del Savoia presentata questa mattina.

“È una stagione emozionante” ha dichiarato il presidente della Regione Molise Donato Toma, “Fondazione Molise riesce a mettere in sinergia il locale con il globale e pone alla ribalta la Regione Molise, grazie anche alle altre manifestazioni quali Poietika, la presenza e la mostra di Steve McCurry, e da ultimo il nostro Tony Vaccaro”.

Alessandro Amoroso, consigliere provinciale, ha evidenziato come “la Provincia è orgogliosa di partecipare agli eventi in questo autentico tempio della cultura”.

Antonella Presutti, Presidente della Fondazione ha sottolineato “la necessità del dialogo per il Molise con il territorio e con l’esterno”.

PROGRAMMA

“L’obiettivo è quello di educare al teatro fin da piccoli e infatti ci sarà anche il cartellone per le scuole, l’offerta poliedrica al fine di dare risposta alle esigenze di tutti”. La Presidente ha spiegato nello specifico le date e gli spettacoli. Si parte con Neri Marcorè “Le mie canzoni altrui”, 10 e 11 novembre; 5 e 6 gennaio 2020 con il grande balletto russo “Gzhel”;14 e 15 gennaio “Le signorine” con Isa Danieli e Giuliana De Sio; si prosegue con Famiglia con Marcello Fonte e l’attrice molisana Valentina Cavaliere, Palma d’oro al festival di Cannes 2018; “A che servono gli uomini” con Nancy Brilli il 2 e 3 marzo; 10 e 11 marzo un grande classico “I miserabili” imponente opera di Victor Hugo; 14 e 15 aprile “Che disastro di commedia” humour inglese molto brillante; 31 marzo Open di Daniel Ezralow; 14 e 15 aprile “Così parlò Bellavista” il tributo di Luciano De Crescenzo con Geppy Gleijeses e Marisa Laurito; 22 e 23 aprile “Morte di un commesso viaggiatore” con Alessandro Haber. La novità di questa stagione sono 3 attesi concerti fuori abbonamento: New Trolls 26 e 27 ottobre, Pfm 21 dicembre e Banco del Mutuo Soccorso 1 e 2 febbraio 2020.

Lunedì 30 settembre parte pa prevendita per lo spettacolo New Trolls (26/27 ottobre); l’apertura della campagna abbonamenti con diritto di prelazione (per chi l’anno scorso aveva l’abbonamento) sarà attiva dal 7 ottobre all’11 ottobre; dal 14 ottobre gli abbonamenti sono aperti a tutti; dal 4 novembre sarà aperta la vendita dei biglietti del primo spettacolo in calendario con Neri Marcorè “Le mie canzoni altrui” (10 e 11 novembre). Il 12 novembre partirà la vendita di tutti gli altri spettacoli in calendario, compresi i concerti della Pfm e Banco del Mutuo Soccorso. Il botteghino è aperto alla Gil lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 11 alle 13. La sera dello spettacolo è aperta la biglietteria di piazza Pepe.