Tenta di disfarsi dell’hashish, molisano arrestato in Abruzzo

CAMPOBASSO – Durante la scorsa notte, la polizia di L’Aquila ha arrestato un uomo residente nel territorio molisano, noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. Nel corso di un normale controllo effettuato in A25 da un equipaggio della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna, l’uomo, solo a bordo, alla vista della pattuglia ha tentato di disfarsi di diversi panetti di una sostanza verde/marrone, gettandoli dal finestrino.

Gli agenti hanno quindi prontamente recuperato la sostanza, che si è rivelata poi hashish nella quantità di circa 1 kg, e hanno sottoposto il veicolo a perquisizione. All’interno del veicolo hanno rinvenuto, occultati tra alcuni indumenti, un lungo coltello a serramanico ed un manganello rigido con custodia. A seguito di ulteriori controlli effettuati con le banche dati in uso alle forze di Polizia, è anche emerso che l’uomo non è titolare di patente di guida perché revocata dal Prefetto. Il soggetto è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito all’autorità giudiziaria per i reati di porto abusivo di armi e guida con patente revocata.