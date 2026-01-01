Oratino, Concerto di Capodanno 2026: musica popolare e tradizioni

Il 1° gennaio 2026 Oratino ospita il Concerto di Capodanno con Il Tratturo e la presentazione del libro “Natale Molisano”

ORATINO – Il nuovo anno ad Oratino si apre all’insegna della musica popolare e delle tradizioni molisane. Il 1° gennaio 2026, alle 18.30, l’Auditorium Altobello ospita il tradizionale Concerto di Capodanno con il gruppo folk Il Tratturo, una delle formazioni più rappresentative della musica identitaria del territorio.

L’evento, inserito nel programma dedicato al Turismo delle Radici, è sostenuto da importanti realtà culturali e istituzionali: I Borghi più belli d’Italia, Molise Roots, La Faglia, il Comune di Oratino, Italea – Il viaggio verso le tue radici, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il progetto Turismo delle Radici.

Durante la serata, oltre all’esibizione musicale, ci sarà un momento dedicato alla cultura locale: Mauro Gioielli presenterà il suo libro “Natale Molisano”, pubblicato da Palladino Editore, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso i riti, le usanze e le atmosfere che caratterizzano il periodo natalizio in Molise.

Il Concerto di Capodanno rappresenta così un’occasione unica per vivere un’esperienza che unisce musica, memoria e identità, celebrando il legame profondo tra Oratino e le sue radici culturali. Un appuntamento che apre il 2026 con un messaggio di continuità e valorizzazione del patrimonio immateriale molisano.