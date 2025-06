L’autrice presenta il suo nuovo romanzo Donnaregina nell’ambito della rassegna a cura dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso

CAMPOBASSO – Cosa succede quando una scrittrice che ha sempre raccontato adolescenti, star dello spettacolo e famiglie disfunzionali si ritrova faccia a faccia con un boss della camorra accusato di 182 omicidi? Nasce un dialogo teso, straniante, eppure stranamente umano. Inizia con la distanza tra due mondi inconciliabili, la cronaca nera e l’intimità dei sentimenti, e si trasforma in un viaggio emotivo tra le ferite della memoria, i fantasmi della genitorialità e il bisogno inconfessabile di comprensione.

Teresa Ciabatti torna a Campobasso per presentare il suo nuovo romanzo Donnaregina, ospite di Ti racconto un libro 2025 – il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.

L’autrice condurrà il pubblico in un territorio inedito e spiazzante, dove le vite dei criminali e quelle degli scrittori finiscono per assomigliarsi nelle loro crepe più profonde. Inseguendo il passato di un boss, la protagonista finisce per inseguire la propria figlia, e forse anche sé stessa. È proprio in questo cortocircuito affettivo che la Ciabatti dà prova, ancora una volta, della sua voce letteraria unica: lucida, tagliente, ironica, ma capace di compassione.

Teresa Ciabatti, nata a Orbetello e residente a Roma, è autrice di numerosi romanzi tra cui La più amata (finalista al Premio Strega 2017) e Sembrava bellezza (2021). Collabora regolarmente con il Corriere della Sera, Sette e la Lettura.

L’incontro con l’autrice è in programma domani mercoledì 25 giugno alle ore 18.30, nel Circolo Sannitico di Campobasso e al suo fianco ci sarà la giornalista Sabrina Varriano.

Il prossimo appuntamento di Ti racconto un libro è con Librintavola – incontri conviviali tra libri e sapori, un’iniziativa che ha riscosso enorme successo di pubblico e che unisce il piacere della lettura a quello della buona tavola. Ad aprire questa nuova edizione sarà la nutrizionista e autrice Francesca Ghelfi, protagonista dell’incontro “Dalla scienza al piatto”, in programma venerdì 27 giugno alle ore 18.30 nel ristorante “La Grotta di Zi’ Concetta”, in via Larino a Campobasso.

Attraverso menù stagionali e ricette semplici da realizzare, Francesca Ghelfi offrirà numerosi spunti e consigli pratici per trasformare l’idea di alimentazione sana in un obiettivo concreto e sostenibile, accessibile a tutti nella vita quotidiana.

Con lei dialogherà la ricercatrice Marialaura Bonaccio. A seguire assaggi di cucina rigorosamente mediterranea da gustare insieme.

Per partecipare all’incontro Librintavola è necessaria la prenotazione contattando info@unionelettoritaliani.it oppure il numero 351 8585126.