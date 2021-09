Termoli, Consiglio Comunale: l’odg del 17 settembre 2021

TERMOLI – Il Comune di Termoli comunica che il Consiglio comunale è stato convocato per il giorno 17-09-2021 alle ore 09:00 in prima convocazione e per il giorno 18-09-2021 alle ore 10:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. 1 lettera a e lettera e d.lgs. N. 267/2000 – sentenza tribunale di larino n.452/2019 – pignoramento pervenuto al prot. N.53037 del 07/10/2020

2. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – provvedimento del giudice del lavoro tribunale di larino n.1685/2019 rgn.242/2019 del 23.11.2019

3. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co.1, lett. A) d.lgs. N.267/2000 – ordinanza del giudice dell’esecuzione del tribunale di larino del 20/01/2014 e sentenza del tar molise n.220/2021 del 21/06/2021

4. INTEGRAZIONE D’urgenza al piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 – ratifica della delibera di giunta comunale n. 171 del 28.07.2021

5. AMPLIAMENTO Cimitero comunale – variante urbanistica. Approvazione

6. CONFERIMENTO Della cittadinanza onoraria al milite ignoto