Termoli, Consiglio Comunale: l’odg del 29 ottobre 2021

TERMOLI – Il comune di Termoli comunica che il Consiglio Comunale è stato convocato per il giorno 29-10-2021 alle ore 18:00 in prima convocazione e per il giorno 30-10-2021 alle ore 19:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. DELIBERAZIONE Di g.c. N. 188 del 31.08.2021, avente ad oggetto: variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) . Ratifica.

2. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – giudice di pace di termoli sentenza n.45/2019 rep.31/2019 nrgc.732/2017 cron.368/2019 del 08.03.2019

3. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – ordinanza esecutiva del tribunale di larino nrg.169/2020 rep.550/2020 – atto di precetto nota prot. N.21097 del 12.04.2021

4. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – atto di precetto nota prot. N.27967 del 11.05.2021 (rif. Sentenza gdp di termoli n.183/2019 nrgc.493/2018)

5. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – sentenza del tar molise n.4/2021 reg.ric. N.3/2018 nota prot. N.8466 del 12.02.2021

6. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – giudice di pace di termoli sentenza n.71/2021 rep.46/2021 nrgc.725/2019 cron.436/2021

7. MOZIONE, prot. N. 63853 del 14.10.2021, ” contro i totalitarismi”.

8. INTERPELLANZA, prot. N. 63350 del 13.10.2021, ” situazione stellantis termoli “.