Termoli, interventi nelle strade per il 16 e 17 marzo 2023

TERMOLI – Sono diversi gli interventi che nelle giornate di oggi 16 marzo e domani 17 riguarderanno numerose strade della città. Nella giornata di oggi gli interventi riguarderanno:

1) Posa di bitume sul tratto di viale Trieste tra via Molise e via Germania (fresato ieri)

2) Fresatura su via Maratona tra via Mascilongo e via M. della Resistenza

Nella giornata di domani 17 marzo 2023 gli interventi riguarderanno:

1) Posa di bitume su via Maratona (fresata oggi)

2) Fresatura e posa di bitume su ultimo tratto di via Magellano prossimo ad incrocio con via Maratona

3) Risanamento profondo di 50 metri lineari di via di Francia in corrispondenza dell’innesto con via San Marino (campo da basket)

4) Via Adriatica bitume

5) Via Amedeo di Savoia bitume