Termoli, sospensione idrica l’11 novembre per lavori sulla rete

Acea Molise comunica lavori sulla rete idrica a Termoli: possibile mancanza d’acqua tra l’11 e il 12 novembre. Info al numero verde 800 098 599

TERMOLI – Acea Molise informa i cittadini di Termoli che, a causa di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale, dalle ore 23:00 di martedì 11 novembre 2025 alle ore 06:00 di mercoledì 12 novembre, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e mancanza d’acqua su tutto il territorio comunale.

L’interruzione è necessaria per garantire l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura idrica. Acea Molise si scusa per il disagio e invita i cittadini a segnalare eventuali criticità al numero verde 800 098 599.