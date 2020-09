Thurston Moore, ex chitarrista dei Sonic Youth: “Mi piacerebbe trasferirmi in Molise”

CAMPOBASSO – Thurston Moore, ex chitarrista dei Sonic Youth, in un’intervista rilasciata a Rolling Stone (e pubblicata ieri) ha fatto un vero e proprio “outing” rivelando tutto il suo amore per il Molise.

Queste le parole del musicista statunitense: “So che dite che il Molise non esiste, ma io proprio in Molise ho parenti, la famiglia di mia cognata sta vicino a Campobasso, per cui ho trascorso parecchio tempo in montagna da quelle parti e mi piace molto come territorio”.

Poi l’ammissione: “Se un giorno dovessi decidere di andare a vivere altrove mi piacerebbe trasferirmi là, aprire un negozio di libri di seconda mano e sciallarmela con due gatti che mi girano attorno. Sarebbe bello, magari non lontano dal mare…”. Dunque, dopo Selvaggia Lucarelli e Antonio Razzi, un altro vip dichiara amore incondizionato al Molise.