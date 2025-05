“Ti racconto un libro”, incontro con Maria Rosaria Selo

CAMPOBASSO – Una cella. Due donne. Un incontro destinato a cambiare tutto. Pucundria è il titolo del nuovo, intenso romanzo di Maria Rosaria Selo, scrittrice e sceneggiatrice pluripremiata, che sarà la prossima protagonista di “Ti racconto un libro 2025”, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.

L’autrice ci guida in un viaggio potente e poetico attraverso le vite di Teresa, agente penitenziario, e Anna, detenuta per omicidio. Due esistenze segnate dalla violenza, dalla maternità ferita, dal dolore ma anche da una straordinaria capacità di resistenza.

In un intreccio tra presente e passato, Teresa e Anna scoprono di essere simili, entrambe prigioniere, non solo di mura, ma di esperienze e traumi che le accomunano. A legarle sarà un profumo, Pucundria, fragranza ancestrale che evoca radici, memorie e verità sopite. Sarà proprio questo elemento sensoriale e simbolico a guidarle verso una liberazione profonda, intima, necessaria.

Maria Rosaria Selo, autrice de “L’albero di mandarini” (Rizzoli), vincitore del Premio Minerva e candidato al Premio Strega, nonché di Vincenzina ora lo sa, recente vincitore del Premio Candelaio 2024, porta ancora una volta alla luce storie di donne forti, complesse e reali. Con uno sguardo lucido e poetico, affronta temi attualissimi: la violenza di genere, il ruolo della maternità, la giustizia, la possibilità di rinascita. L’incontro con l’autrice sarà un’occasione preziosa per approfondire non solo la genesi del racconto, ma anche il valore simbolico della “pucundria”, termine napoletano che racchiude malinconia, nostalgia e struggente desiderio di libertà.

L’incontro con l’autrice è in programma martedì 20 maggio alle ore 18.30 nel Circolo Sannitico di Campobasso e al suo fianco ci sarà Adele Rodogna. L’appuntamento rientra nella programmazione della nona edizione di Scritti di cuore- l’amore e le parole per raccontarlo, il ciclo di incontri dedicati alla dimensione affettiva a vari livelli.

Il prossimo appuntamento di Ti racconto un libro è in programma mercoledì 28 maggio alle ore 18.30 nella Sala Alphaville in via Muricchio a Campobasso per la presentazione di Un’indicibile tenerezza, l’ultimo romanzo di Giorgio Montefoschi, uno dei maggiori scrittori italiani, che guiderà il pubblico tra le dinamiche complesse delle relazioni umane, unendo il ritmo del quotidiano con l’intensità dei sentimenti più profondi.