Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto a Macchia d’Isernia

MACCHIA D’ISERNIA – Dopo “Mamà”, il primo singolo che ha anticipato il progetto discografico, dal 28 marzo è in rotazione radiofonica MONDO DiVINO (Maninalto!), title track dell’omonimo album di Tonino Carotone e Giulio Wilson, disponibile in contemporanea in tutti i digital store e in formato fisico (CD e vinile). Il 13 settembre i due artisti saranno in concerto a Macchia d’Isernia per “Macchia Di Vino”.

Dove “Mamà” raccontava di migrazioni e nostalgia con delicatezza e ironia, MONDO DiVINO è un inno alla vita, un brindisi alla passione e alla libertà. Il vino, simbolo di convivialità e resistenza culturale, diventa la chiave di lettura di un brano che celebra il piacere dello stare insieme, superando barriere e rigidità sociali. Con lo stile irriverente che li contraddistingue, Carotone e Wilson trasformano il quotidiano in un viaggio musicale ricco di echi e contaminazioni.

L’album MONDO DiVINO è frutto di un incontro tanto spontaneo quanto naturale. Dopo anni dedicati alla riscoperta del repertorio italiano anni ’50 e ’60, Tonino Carotone ha sentito l’esigenza di confrontarsi con il cantautorato contemporaneo. La sintonia con Giulio Wilson, che oltre a essere produttore e cantautore è anche enologo e proprietario di una fattoria in Toscana dove produce vini biologici e colleziona auto d’epoca, ha trasformato questa esigenza in un progetto unico, maturato tra filari di viti e botti di rovere.

Durante la vendemmia del 2024, Carotone è stato ospite di Wilson nella sua tenuta, immergendosi nel ritmo della campagna e trovando ispirazione in un ambiente dove il vino e la musica si intrecciano naturalmente. Da quell’esperienza è nata una collaborazione profonda, un’amicizia sincera e un album che è anche un manifesto di libertà creativa. 12 brani inediti, scritti tra il profumo del mosto e il paesaggio senza tempo della Toscana, compongono un disco che celebra lo scambio culturale, la leggerezza che incontra la riflessione e il piacere della condivisione.

Musica e vino condividono la capacità di unire le persone. Per questo, dal progetto discografico è nato anche un vino rosso toscano, affinato con la stessa cura con cui sono stati composti i brani. Durante il tour 2025, il pubblico potrà assaporare il vino ai concerti, trasformando ogni serata in un’esperienza sensoriale completa. MONDO DiVINO non è solo un album e non è solo un vino: è un viaggio, un incontro, una storia da raccontare.