Torneo di Corpus Domini U17: la finale il 18 giugno 2022

CAMPOBASSO – La FIGC LND CR Molise comunica in una nota che le società Benevento Calcio e la Selezione del Comitato Regionale Lombardia di comune accordo hanno deciso di rinunciare alla terza gara del girone eliminatorio Rappresentativa C.R. Lombardia vs Benevento Calcio in programma il 17 giugno 2022, in quanto ininfluente ai fini della classsifica a gironi che ha già determinato queste ultime finaliste dell’attesissima Finale del Torneo di Corpus Domini in programma il 18 giugno 2022 alle ore 16.00 allo Stadio Selvapiana di Campobasso.