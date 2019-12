Torneo di Natale città d’Isernia il 27 e 28 dicembre

ISERNIA – Venerdì 27 e Sabato 28 dicembre 2019, si svolgerà il Torneo di Natale Città d’Isernia riservato alle Rappresentative della Categoria Juniores dei Comitati Regionali della L.N.D. di Abruzzo, Campania, Lazio e Molise, organizzato dal C.R. Molise con il patrocinio dell’Assessorato Regionale allo Sport.

Il Torneo sarà un valido test in preparazione al prossimo Torneo delle Regioni che si terrà in Alto Adige dal 23 aprile al 1 maggio 2020. La competizione sportiva, con la formula del Quadrangolare, sarà articolata in due fasi: Semifinali e Finali che si disputeranno presso gli impianti sportivi di c.da Le Piane ad Isernia nelle due giornate di gara, nel rispetto del seguente calendario:

Venerdì 27 Dicembre 2019

Stadio “M. Lancellotta”: ore 14.30 – semifinale 1 Antistadio Le Piane: ore 14.30 – semifinale 2

Sabato 28 Dicembre 2019

Antistadio Le Piane: ore 10.00 Finale 3° e 4° posto Stadio “M. Lancellotta”: ore 11.00 Finale 1° e 2° posto Stadio “M. Lancellotta: ore 13.00 Premiazioni.

Per ciascuna fase del Torneo è prevista la disputa di gare di 90 minuti (45’ minuti per tempo). Al termine dei 90 minuti di ciascuna gara, se dovesse verificarsi una situazione di parità, si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità previste dalla Regola 10 delle Regole del Giuoco del Calcio. Le due formazioni vincenti le semifinali accedono alla finale 1° e 2° posto; le due formazioni sconfitte in semifinale accedono alla finale per il 3° e 4° posto.