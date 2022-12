Tra resilienza e speranza nella rivista CSV Molise ‘Tutti i colori del dono’

REGIONE – Sta per chiudersi un anno definito della rinascita, dopo l’esplosione di una pandemia mondiale, un periodo in cui si è cercato di appianare la paura, ma in cui altre emergenze si sono acuite e che ha gettato le basi per un nuovo orizzonte. Il cambio della guardia al Governo italiano e la progressiva attuazione alla Riforma stanno aprendo naturalmente delle nuove fasi anche per il Terzo Settore e nel contempo l’appuntamento imminente con le elezioni regionali del Molise induce anche gli operatori del non profit e chi, come il CSV Molise, fornisce loro costante assistenza, a stimolare una riflessione nella classe dirigente.

Questo e tanto altro al centro del nuovo numero della rivista ‘Tutti colori del dono, gli orizzonti sociali del Molise’, il periodico del CSV Molise appena pubblicato online nelle sue 32 pagine di notizie e immagini.

Spazio quindi al confronto chiesto dal non profit alla premier Meloni e alle forze politiche in campo alle elezioni molisane, ma anche alle nuove sfide che attendono le associazioni e anche il CSV, che si tramuterà in ‘agenzia di sviluppo’.

Grande attenzione viene rivolta anche alle attività e alle manifestazioni organizzate e promosse dalle associazioni nei mesi scorsi, che hanno avuto il merito di lanciare dei messaggi importanti, come il ricambio generazionale nel mondo della donazione di sangue o ancora come la prevenzione e il benessere fisico.

LINK DELLA RIVISTA: https://www.csvmolise.it/images/RIVISTA_TUTTI_I_COLORI_DEL_DONO/Rivista-tutti-i-colori-del-dono-DICEMBRE_2022_compressed.pdf

Hanno collaborato a questo numero i giornalisti Vincenzo Ciccone e Barbara Fusco, l’esperta di fundraising Anna Grazia Margapoti, la presidente dell’associazione Il Valore Cinzia Vizzarri, l’Avis Molise e lo Studio Rago. La pubblicazione del periodico è avvenuta poco prima delle festività natalizie, periodo in cui come sempre gli uffici di Campobasso, Isernia e Termoli osserveranno un breve periodo di pausa.

Le sedi resteranno chiuse da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre 2022, per riaprire regolarmente lunedì 2 gennaio 2023.

Il presidente Gian Franco Massaro, il direttivo e lo staff augurano a tutti i volontari, grande risorsa del Molise, alle associazioni di riferimento, alle autorità e agli organi di stampa un felice Natale e un nuovo anno ricco di serenità.