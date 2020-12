Tre medaglie a Cantina ‘Herero’ all’Awc Vienna International Wine Challenge 2020

TORO – Riconoscimento internazionale per la Cantina ‘Herero’ di Toro (Campobasso) che si aggiudica tre medaglie, due d’oro e una d’argento, all’Awc Vienna International Wine Challenge 2020. A questa edizione hanno partecipato 11.232 vini di 1.510 produttori provenienti da 41 Paesi. La Cantina molisana è stata premiata con la medaglia d’oro per i vini: Molise Rosso Doc “Don Peppe” 2015 barricato di ben 15,5% vol e la Tintilia del Molise Doc 2016 barricata da 15% vol.. Medaglia d’argento per la ‘Herero.16’ Tintilia del Molise Doc 2015 barricata.

“E’ la prima volta che partecipiamo ad un concorso con tre vini – commentano i responsabili della Cantina ‘Herero’ – e ricevere riconoscimenti per tutti e tre ci emoziona. Siamo orgogliosi di poter condividere con i molisani e con gli estimatori dei nostri prodotti i risultati conseguiti dai vini vincitori. Vediamo compiuto un primo importante passo nella nostra mission: utilizzare le nostre eccellenze per veicolare la ricchezza del territorio e l’attenzione all’ambiente a beneficio di una economia circolare e locale. Dal prendersi cura di un terreno a rischio di abbandono, al riutilizzo di locali esistenti in piena città, costituiamo un modello di possibile rigenerazione territoriale e urbana a contrasto dell’abbandono di aree fragili e delicate”.