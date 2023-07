Trekking tra natura e storia, divertimento in acqua, giro a cavallo in Molise

Questa settimana trekking tra natura e storia, divertimento in acqua per grandi e piccoli, giro a cavallo, in barca o in e-bike… d’estate in Molise ce n’è davvero per tutti i gusti ed età. Dai un occhiata al nostro programma di attività dal 3 al 9 luglio Attraverso il Molise (in basso anche l’immagine):

SABATO 8 luglio

Acquatrekking fluviale – h 16.00, Rocchetta al Volturno (IS)

Piedini in ammollo: attività per bambini in fiume – h 16.00, Carpinone (IS)

Bambini a cavallo: passeggiate su pony – h 9.00-19.00 Sant’Agapito (IS)

Trekking al tramonto nella Riserva Naturale – h 18.00, Pesche (IS)

Escursione in e-bike nel Parco del Matese – h 9.00-19.00, Roccamandolfi (IS)

DOMENICA 9 luglio

Canyoning nel torrente Callora – h 9.30, Roccamandolfi (IS)

Trekking su Monte Marrone presso l’eremo di Charles Moulin – h 9.00, Castelnuovo al Volturno (IS)

Passeggiata in fattoria con pranzo – h 10.00, Agnone (IS)

Acquatrekking fluviale – h 10.00, Rocchetta al Volturno (IS)

Bambini a cavallo: passeggiate su pony – h 9.00-19.00 Sant’Agapito (IS)

Caccia al tartufo con pranzo, musica e visite guidate nell’ambito del “Busso in Folk” – h 10.00, Busso (CB)

Escursione in e-bike nel Parco del Matese – h 9.00-19.00, Roccamandolfi (IS)

TUTTI I GIORNI

Volo in parapendio sulla valle del Trigno – h 9.00-18.00, Montefalcone del Sannio (CB)

Noleggio eco-boat/canoa/kayak/Sup/idrobike sul lago – h 10.00-19.00, Castel San Vincenzo (IS)

Escursione in e-bike nel Parco del Matese – h 9.00-19.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo – h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate – h 10.00, Carpinone (IS)

Passeggiata in vigna con degustazione – h 10.00, Baranello (CB)

Escursione in Jeep 4×4 – h 10.00-15.00, Isernia

Escursione alla ricerca del tartufo con degustazione – h 10.00, Busso (CB)

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli – h 11.00-16.00, Sant’Agapito (IS)

Tutte le attività sono rivolte principalmente ai soci, ma chiunque può iscriversi o anche solo partecipare, sia in gruppo sia singolarmente, previa prenotazione. Inoltre, su richiesta, Attraverso il Molise organizza attività specifiche anche per piccoli gruppi.

Gli organizzatori forniranno ai partecipanti le attrezzature necessarie al momento dell’escursione.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.