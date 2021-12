Trenitalia, nuovo orario invernale 2021/2022 in Molise

Al via dal 12 dicembre, presentate tutte le novità dell’orario. In Molise introdotti 12 Frecciarossa con fermata a Termoli

REGIONE – Con il nuovo orario invernale 2021-2022, al via da domenica 12 dicembre, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) si conferma l’attore principale del rinnovato modello di trasporto collettivo e integrato, secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Le novità dell’orario invernale 2021-2022 sono state presentate oggi a Milano da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. In Molise è previsto un upgrade in termini di comfort e prestazioni sulla linea Adriatica, con l’introduzione di 12 Frecciarossa, con fermata a Termoli, che andranno a sostituire 10 Frecciargento e 2 Frecciabianca, portando a 20 il totale dei Frecciarossa che collegheranno quotidianamente Milano e la città costiera molisana. La nuova offerta consentirà di migliorare i tempi di percorrenza, fra il capoluogo lombardo a Lecce, con una velocizzazione di circa 30 minuti. Restano confermati i 4 Frecciabianca Venezia-Lecce, con fermate in Molise.

VIAGGIARE IN SICUREZZA

A bordo di Frecce, Intercity e Regionali, le persone possono viaggiare in completa sicurezza, grazie alla presenza, su tutta la flotta, di dispenser per l’erogazione di gel disinfettante Amuchina, alla differenziazione delle porte di entrata e di uscita dei treni e a tutte le misure di profilassi già adottate. La costante e approfondita attività di sanificazione dei convogli, mantenuta ai livelli di piena pandemia, ha consentito a Trenitalia di essere la prima impresa ferroviaria al mondo a ottenere la Biosafety Trust Certification dalla società di certificazione internazionale RINA per modello di prevenzione e controllo delle infezioni da agenti biologici.

L’attenzione di Trenitalia per la sicurezza dei propri passeggeri si conferma nel costante impegno dei dipendenti, che, anche nei momenti più difficili, hanno continuato e continuano a garantire la mobilità a servizio delle persone.

PORTI E AEROPORTI SEMPRE PIÙ VICINI

In un’ottica di mobilità integrata, sempre più sicura e sostenibile, chi sceglie di imbarcarsi per una crociera o per raggiungere le isole Tremiti, può lasciare a casa la propria auto scegliendo i treni regionali che consentono collegamenti diretti con il porto di Termoli.

In tutta Italia sono 18 i porti, tra cui quello molisano, e 17 gli aeroporti che si possono raggiungere scegliendo il treno o i collegamenti treno+bus.

Eventi e promozioni

Trenitalia supporta la ripartenza degli eventi e delle grandi manifestazioni in presenza dopo lo stop imposto dalla pandemia, confermandosi vettore ufficiale di eventi sportivi e musicali di grande interesse, come il Jova Beach Party, il tour di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che si terrà fra luglio e settembre 2022 in 12 località italiane. Frecciarossa è anche treno ufficiale dei grandi concerti di Vasco Rossi e Ligabue e del festival I-Days.

Grazie alla partnership siglata da Lega Serie A e Trenitalia, Frecciarossa diventa title sponsor di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Le nuove denominazioni sono, infatti, “Coppa Italia Frecciarossa” e “Supercoppa Frecciarossa”.

Frecciarossa sarà title sponsor anche della Coppa Italia di Volley Femminile, le cui Final Four si svolgeranno a Roma il 5 e 6 gennaio, e delle Final Eight di Basket Maschile, che si terranno a Pesaro dal 16 al 20 febbraio.

A chi sceglie di restare in Italia alla scoperta del territorio nazionale, Trenitalia riserva offerte dedicate. Per i viaggi programmati nell’inverno 2021/2022 con l’Alta Velocità e Intercity sono disponibili tariffe speciali e riduzioni con i programmi Me&You, Young e Senior. I titolari di CartaFRECCIA potranno usufruire di sconti dal 20 al 50%, mentre, con la promo Insieme, per gruppi da 3 a 5 persone le riduzioni partono dal 35 fino al 50%. I bimbi fino a 15 anni viaggiano gratis. Il Frecciarossa porta anche ai grandi eventi musicali e sportivi del tennis, della pallavolo e della Supercoppa con sconti dal 20 al 50%. E durante i weekend si possono acquistare i biglietti in tariffa Supereconomy con ulteriori sconti, utilizzando i codici promozionali.

Novità a partire dal 18 dicembre, la possibilità di ottenere il rimborso al 90% fino a due giorni prima della partenza anche per i biglietti in tariffa Economy e Supereconomy, aggiungendo l’opzione rimborso in fase di acquisto.

Nuovi servizi su treni

Trenitalia offre alle persone numerosi servizi e le migliori soluzioni per un viaggio sicuro e confortevole. Si conferma per l’orario invernale 2021-2022 il servizio di ristorazione al posto disponibile a bordo di tutte le Frecce. Novità per gli Intercity, l’installazione dei distributori automatici di acqua, snack e bevande nelle rinnovate aree ristoro. Gli Intercity sono anche più comodi grazie alle poltrone più spaziose con tavolini apribili, luce di cortesia e prese di corrente al posto, ampi spazi per bagagli di grandi dimensioni e posti dedicati ai passeggini. Su ciascun Intercity ci sono sei posti bici, per scoprire l’Italia in sella alle due ruote.

Novità anche sugli Intercity Notte, con accoglienza e servizi dedicati ai viaggiatori, come il kit da viaggio, la sveglia, il quotidiano e la colazione per chi viaggia nelle cuccette, vagoni letto e nelle cabine Excelsior.

Viaggiare “leggeri” sarà la prerogativa delle vacanze invernali grazie al servizio di spedizione Bagaglio Facile con Zyppy che consente di spedire il proprio bagaglio e l’attrezzatura da sci e trovarli direttamente a destinazione, usufruendo di tariffe esclusive dedicate ai clienti Frecce e Intercity. Fino al 15 marzo 2022, i viaggiatori potranno usufruire di una riduzione fino al 50% sulla spedizione e accumulare ulteriori punti CartaFRECCIA (un punto per ogni euro speso).

Fino al 28 febbraio per chi viaggia con Frecce e Intercity è possibile noleggiare un’auto con Avis, Budget e Maggiore a partire da 19 euro al giorno accumulando doppi punti CartaFRECCIA.