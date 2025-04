Trofeo dei Tre Mari, per il Molise una giornata senza sorrisi

Una prima giornata che ha già delineato le formazioni che chiudono la propria avventura e quelle che, nella mattinata del secondo giorno di gara, si giocheranno l’accesso alla finalissima.

Con grandi riscontri in tutti i confronti disputati negli impianti del capoluogo di regione, al maschile – per il raggruppamento A – il Molise ha dovuto cedere per 2-0 sia alla Puglia che alla Sicilia – ambedue con tre punti all’attivo – con le due rappresentative che, in mattinata, si giocheranno l’accesso alla finale di Isernia.

Nella poule B, invece, la Campania ha avuto la meglio sulla Basilicata per 2-0 con la Calabria che ha poi superato i lucani al tie-break e la sfida di domani tra campani (al vertice con tre punti) e calabresi (secondi a due) definiranno la qualificata per la finalissima del pomeriggio alle 17.30 al PalaFraraccio, mentre per i lucani, con un punto all’attivo, chiudono così la loro avventura.

Al femminile, nella poule A, la Campania ha superato 2-0 la Basilicata con le lucane che, poi, contro la Calabria cedono nuovamente 2-0, chiudendo così la propria avventura. Campane e calabresi definiranno così in mattinata chi andrà a giocarsi la finale.

Nel raggruppamento B, invece, il Molise ha concluso la propria avventura con un doppio stop (in entrambi i casi per 2-0) prima con la Puglia e poi con la Sicilia con le due selezioni che domattina dovranno definire chi troverà il pass per il match delle sedici ad Isernia.

TROFEO DEI TRE MARI

TORNEO MASCHILE

GIRONE A

GIÀ GIOCATE: Molise-Puglia 0-2, Molise-Sicilia 0-2.

LA CLASSIFICA: Puglia e Sicilia 3; Molise 0.

(Molise una partita in più)

DA GIOCARE: Puglia-Sicilia

GIRONE B

GIÀ GIOCATE: Campania-Basilicata 2-0, Calabria-Basilicata 2-1.

LA CLASSIFICA: Campania 3; Calabria 2; Basilicata 1.

(Basilicata una partita in più)

DA GIOCARE: Campania-Calabria

TORNEO FEMMINILE

GIRONE A

GIÀ GIOCATE: Campania-Basilicata 2-0, Calabria-Basilicata 2-0.

LA CLASSIFICA: Campania e Calabria 3; Basilicata 0.

(Basilicata una partita in più)

DA GIOCARE: Campania-Calabria

GIRONE B

GIÀ GIOCATE: Molise-Puglia 0-2, Molise-Sicilia 0-2.

LA CLASSIFICA: Puglia e Sicilia 3; Molise 0.

(Molise una partita in più)

DA GIOCARE: Puglia-Sicilia