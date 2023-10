Trunk Show Pronovias, alle Cascate di Monteroduni la prima edizione

MONTERODUNI – Un evento a tempo limitato che offre a chi desidera convogliare a nozze, sconvolgendo la sua vita, l’esclusiva opportunità di provare ad immaginare il giorno più bello della vita ancor prima che accada. Il Molise ha magicamente interpretato una filosofia tutta nuova. Grazie a Pronovias Group, si avrà così la possibilità di immergersi in un mondo in continua evoluzione nelle giornate del 28 e 29 ottobre 2023 a partire dalle ore 15,00 sino alle 20,00, nelle quali si è organizzato, presso la bellissima strutture de “Le Cascate” sita nel Comune di Monteroduni, un evento che vuole significare all’interessato, un nuovo modo di progettare il wedding e presentarlo in maniera impeccabile.

Organizzato di concerto con “Le Cascate srls” in collaborazione esclusiva con “Sorsi e Morsi” di Giuseppe Allocca, sotto la visione di “Versailles Moda Sposi” di Pasquale e Anna Mascio da Venafro, la prima edizione vedrà protagonisti operatori del settore in un contesto dalla bellezza biodiversa, senza pari. Non una sfilata di moda ma un modo di partecipare attivamente alla realizzazione del proprio matrimonio, sicuramente uno dei giorni più belli ed emozionanti dei futuri sposi. Il weeding planner soddisferà, senza dubbio ogni esigenza degli sposi sino alla presentazione impeccabile di un wedding project su misura e mai banale. Nell’era dell’impossibile il processo creativo e organizzativo diventa cura, perfezione, passionalità e complicità.

La cerimonia deve avere un netto filo conduttore. Tema, colore, immagini, musica, tempistica, sono elementi indiscussi e premianti se accuratamente progettati. Una volta definito i contenuti, le immagini, le tavole, le palette colore, i sample ecc., il tutto va assemblato, per ottenere un progetto esteticamente bello, elegante, accattivante, prezioso. Il fiocco di raso o organza chiuderà il cerchio per uno sfavillante giorno. Emozioni che rimarranno indelebili per sempre e che non potranno ripetersi anche nel riproporle nel tempo. “Il primo amore non si scorda mai” canta Enrico Ruggieri.

“E’ passato il tempo, ci ha scavato dentro. La vita ci ha trasformato, il mondo è cambiato da allora. Ma ricordo ancora tutti i giorni persi. Adesso siamo diversi. E niente sappiamo di noi io non dimentico. Non ti dimentico. Il primo amore non si scorda mai”. Quel tempo sarà sempre uguale, sempre immersivo, mai uguale poiché unico. Questa unicità verrà condotta alla conoscenza grazie ad un’organizzazione impeccabile che vedrà protagonisti oltre gli organizzatori, Di Sisto bomboniere da Spinete, Martex biancheria intima da Isernia, arredamenti Pannoni da Fornelli, Gusto Br Macchia food truck, i parrucchieri Pone’ Patrizio, Maria e Nunzia da Isernia, 900 abbigliamento, Orogemma da Isernia, Piergiorgio Zacchia esperto in animazione e musica, Passarè liquori da Agnone.

Immancabili i confetti del confettificio dei f.lli Papa da Monteroduni, i dolci e le torte artigianali de i “Fornai Ricci” da Montaquila. Presenti anche i due famosi videomaker Campobassani Carmine Scarinci e Mauro Di Salvatore, il fotografo Eduardo De Vincenzi, Zullo Rent con le sue auto da cerimonia. Potevano mancare i fuochi pirotecnici? Assolutamente no e quindi sarà presente per novità e suspense Marco Spyro srl. Non ci resta che festeggiare e per chi è già convogliato a nozze, sperare in una nuova vita.