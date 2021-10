TTG Travel Experience di Rimini, Cotugno: “Il Molise c’è!”

RIMINI – Il Molise è presente alla TTG Travel Experience di Rimini, la più importante Fiera del turismo nazionale: la nostra regione partecipa con uno stand che risalta il valore dell’accessibilità e dell’accoglienza nel programma europeo “Tourism4All”.

Soddisfatto l’assessore al turismo Vincenzo Cotugno: “Per il Molise si tratta del primo vero impegno fieristico dopo il lavoro di questi anni che ci porta ad essere pronti ad accogliere turisti da tutto il mondo! Saluto cordiale con il Ministro Garavaglia e un plauso per il lavoro che sta portando avanti per il rilancio del turismo nazionale, in sinergia con tutti gli assessori regionali! Be Confidence and think future! Fiducia e pensare al futuro! Lo slogan della Fiera di Rimini è la mission che ci aspetta nei prossimi mesi!”.