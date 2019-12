Tumori, ecografie gratuite al seno dal 9 all’11 dicembre

CAMPOBASSO – Visite ecografiche gratuite, formazione, informazione e sensibilizzazione per la diagnosi precoce del tumore mammario alle donne di età compresa tra 34 e 49 anni che non rientrano nei controlli regionali. È ‘Campobasso in rosa’, iniziativa promossa il 9, 10 e 11 dicembre dall’Ordine provinciale dei medici.

Potranno partecipare 150 donne, di cui 25 indicate dal Comune, 25 dalla Croce Rossa e altre 100 previo appuntamento o segnalate ai promotori dell’iniziativa dai Medici di medicina generale (Mmg) come urgenti. Le ecografie saranno effettuate da medici specialisti volontari presso la sede del Comitato regionale Cri Molise in via Conte Verde 3 a Campobasso.

L’evento si concluderà l’11 dicembre alle 18 alla ‘Sala Alphaville’ con un incontro di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolto a donne di tutte le età.