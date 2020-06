“Tutto” dedica un ampio servizio al Molise

CAMPOBASSO – La nota rivista “Tutto” ha dedicato un ampio servizio al Molise. Dunque, dopo il magazine “Touring” un’altra pubblicazione periodica a tiratura nazionale si occupa della nostra regione.

Soddisfatto l’assessore regionale Vincenzo Cotugno, che ha dichiarato: “Ancora una volta il Molise alla ribalta nazionale per la sua bellezza e per le potenzialità turistiche. Un bellissimo reportage sulla nostra regione che ci inorgoglisce e che ci sprona a continuare il lavoro messo in piedi in questi due anni sul turismo che, come sostiene Tutto, è “un fattore determinante”!”.