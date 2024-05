Ufficio postale di Baranello, parla la direttrice Donatelli

BARANELLO – L’ufficio postale di Baranello è uno dei 33 in Molise già operativi dopo i lavori del Progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per rendere gli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti uno sportello unico per l’erogazione dei servizi della Pubblica Amministrazione.

A guidarlo, da inizio anno, è Lucia Donatelli. Cinquant’anni da compiere ad agosto, originaria di Limosano e residente a Castropignano, lavora in Poste dal 2011 quando fu assunta come portalettere in provincia di Pordenone. Nel 2019 è tornata in Molise, come consulente finanziario mobile nei piccoli comuni della provincia di Campobasso. Prima di arrivare a Baranello ha diretto la sede di Sant’Elia a Pianisi.

Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, l’ufficio postale è dotato di ATM Postamat, operativo sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite, e di una sala consulenza per i prodotti di risparmio e investimento.

Un ufficio completamente rinnovato. “È un ufficio – spiega la direttrice – completamente rinnovato negli ambienti: più moderno, più accogliente, più luminoso. Basti pensare che nell’ambito dei lavori sono state rimosse le blindature tra cliente e impiegato per facilitare la relazione, con sportelli con ribassati per agevolare tutti i segmenti di clientela. Questo non vuol dire rinunciare alla sicurezza, perché l’ufficio è dotato di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso e di un sistema antirapina “roller cash”, che consente di tenere in sicurezza il contante allo sportello. Anche la sala al pubblico è stata riconfigurata, con nuovi arredi e un percorso in rilievo per i non vedenti”.

I servizi della PA: la novità dei servizi anagrafici. Accanto ad importanti interventi infrastrutturali, il Progetto Polis valorizza gli uffici postali anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. Proprio da qualche giorno, nell’ufficio postale di Baranello è possibile richiedere anche i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, la banca dati unica del Ministero dell’Interno. La direttrice illustra la novità: “È un bel vantaggio per i cittadini, che possono richiedere questi servizi per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica. Possono farlo direttamente allo sportello ma tra qualche giorno anche in modalità digitale, attraverso il totem già installato nell’area self, collocata in prossimità dell’ingresso dell’ufficio postale”.

Oltre a Baranello, in Molise il servizio di rilascio certificati anagrafici e di stato civile è stato abilitato anche in altri 16 uffici postali: Larino, Colletorto, Bonefro, Acquaviva Collecroce, Busso, Campochiaro, Castelmauro, Montagano, Pietracupa, Torella del Sannio, Tufara in provincia di Campobasso e Macchiagodena, Colli a Volturno, Longano, Roccasicura e Vastogirardi in provincia di Isernia.

I certificati Inps. Inoltre, in tutti i 133 comuni molisani coinvolti nel Progetto Polis è possibile richiedere direttamente a sportello i primi tre certificati INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Per richiedere e ottenere i servizi INPS occorre semplicemente presentare all’operatore di sportello un documento di identità e il codice fiscale. Al termine dell’inserimento dei dati nel terminale, il cliente avrà in pochi minuti la copia stampa del servizio o dei servizi richiesti. A Baranello sono già moltissime le richieste arrivate in questi mesi: “Un servizio assai apprezzato dai cittadini – commenta la direttrice dell’ufficio postale – soprattutto dai pensionati che adesso possano contare su uno sportello disponibile tutti i giorni in paese, senza la necessità di recarsi nella sede territoriale dell’Inps oppure rivolgersi ad un patronato”.

Un occhio anche alla sostenibilità ambientale: “La sede – continua Donatelli – è stata dotata di un moderno impianto di illuminazione a led, un impianto per la gestione del microclima interno e un impianto fotovoltaico già installato, che a breve entrerà in esercizio e consentirà di ridurre notevolmente sia i consumi elettrici sia l’impatto per l’ambiente”.

Composto da 34 moduli posizionati sul tetto della sede per una superficie complessiva 74 mq, l’impianto è in grado di generale una potenza complessiva di 15 KWp, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 19mila kWh e consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 9 tonnellate all’anno.

I numeri del Progetto Polis. L’obiettivo del Progetto Polis è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il digital divide, sostenere la crescita delle comunità periferiche rendendo facile ai cittadini l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Il progetto, finanziato con i fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR, permetterà entro il 2026 a Poste Italiane di dare un nuovo volto ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri in Italia, di cui 133 in Molise. L’iniziativa coinvolge infatti il 98% dei comuni molisani e avrà impatto su 190mila cittadini.