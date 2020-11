“Un albero per ogni nato” a Montenero di Bisaccia il 14 novembre

MONTENERO DI BISACCIA – La consigliera con delega all’Ambiente, Fiorenza Del Borrello, informa la cittadinanza che l’evento denominato “Un albero per ogni nato”, organizzato in collaborazione con “La bottega degli Incanti” e “Ambiente Basso Molise” e programmato per il prossimo 14 novembre, è stato rinviato.

“Abbiamo scelto di rinviare questa bella manifestazione dedicata alla piantumazione di alberi per i nati di quest’anno – dichiara la consigliera con delega all’Ambiente, Fiorenza Del Borrello – per evitare ogni possibile forma di assembramento, o comunque di stretta vicinanza tra le tante persone che avrebbero dovuto partecipare all’evento. Il momento che stiamo attraversando è fin troppo delicato e le regole anti-Covid imposte dall’ultimo Dpcm, ci ricordano che abbiamo il dovere di assumere ogni precauzione necessaria per salvaguardare la salute pubblica. L’evento si svolgerà, Covid permettendo, nella prossima primavera, in un periodo comunque favorevole alla piantumazione degli alberi e seguendo il regolare ciclo della natura”.

Foto tratta della pagina Facebook del Comune di Montenero di Bisaccia