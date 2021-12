CAMPOBASSO – “Un miliardo di euro per i piccoli borghi attraverso i fondi del Pnnr: un’occasione imperdibile per i nostri piccoli centri che avranno la possibilità di partecipare ad un avviso pubblico nazionale…ancora una volta Regione e territorio saranno insieme per farsi trovare pronti per una nuova ed entusiasmante sfida!”.

Lo afferma il vice governatore del Molise Vincenzo Cotugno.