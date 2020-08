Un paese ci vuole a Carpinone dal 3 al 9 agosto: il programma

CARPINONE – Giovedì 6 agosto 2020, nel piccolo borgo immerso nel verde di Carpinone (IS) il nostro piccolo Festival “Un Paese ci vuole”. Ma cos’è questo evento?

“Un paese ci vuole è un piccolo evento, destinato ad una piccola platea di persone. Piccolo evento e piccola platea non solo perchè siamo in tempi di Covid; non solo perchè nell’interesse di tutti, riteniamo necessarie le buone pratiche di prudenza, responsabilità e buon senso.

Ma anche perchè ciò che abbiamo in mente è vivere in questo Paese un’esperienza di natura, cultura, saperi, da condividere insieme. Attorno a queste aree tematiche abbiamo creato varie attività e laboratori, dirette ai visitatori e ai residenti. Dalle attività del benessere (Incontri di Yoga e Mindfulness e lezioni di Pilates, il tutto in riva al torrente in un incomparabile scenario naturale), a quelle legate ai “saperi” (Campus d’orchestra d’archi per giovani musicisti, laboratori di liuteria e acquerelli, dimostrazione dell’antica arte del tombolo di Carpinone) fino alla Cultura nel senso più ampio e partecipativo (Convegno-Tavola rotonda sul tema dei “Cammini in Molise, tra trekking, cultura e tradizione” , Seminario sulle Tarantelle del Gargano, presentazioni di libri sui temi legati al Paese, tra abbandono e nostalgia, partecipazione alla festa tradizionale di San Donato).

Non ci sarà confusione, in questo evento non vogliamo “mercati”, non “rumore”, nè folla, tantomeno indifferenza al contesto che ci ospiterà. Vogliamo tutto il contrario. Vogliamo ascolto, conoscenza reciproca, condivisione. E “Condivisione” è il “tag” che preferiamo per questa piccola storia. “Un Paese vuol dire” , citando sempre il grande Cesare Pavese.

E Carpinone è un Paese che ha tanto da dire, tanto da raccontare. Vogliamo scoprirlo e ascoltarlo, insieme ai visitatori e ai residenti. Entrando in sintonia per qualche giorno con le “onde” ed il battito di questo piccolo mondo, particolare e unico come ogni Paese sa essere, a suo modo. Essere per qualche giorno noi stessi comunità, e far parte di questo piccolo mondo, in punta di piedi, con rispetto, curiosità e cura. Tre parole, queste ultime, che vanno molto bene insieme. E che ci guidano in ciò che stiamo facendo” si apprende da una nota degli organizzatori.

PROGRAMMA