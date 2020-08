Carpinone, convegno sul tema dei Cammini nel Molise il 6 agosto

CARPINONE – Convegno-Tavola Rotonda sul tema dei Cammini nel Molise. Un percorso che parte dal Cammino “Con le ali ai piedi”, che, partendo da Poggio Bustone (Rieti) raggiunge la Grotta di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo sul Gargano, attraversando anche Carpinone.

Si parlerà di questo suggestivo cammino, che ripercorre i passi di San Francesco d’Assisi nel suo pellegrinaggio alla Grotta dell’Angelo, e di come Carpinone accolga i pellegrini, del lavoro che è stato fatto in tal senso, di quello che si farà, dialogando col Sindaco del Paese e con Luigi Nadalini dell’Ass. “Molise in Action”. Con un occhio naturalmente al “turismo slow” che può rappresentare la grande ricchezza per i piccoli paesi ricchi di natura, storia e cultura, come Carpinone.

Discuteremo anche della Tradizione, parlando con la ricercatrice Lidia Colangelo (Università di Foggia) dei culti legati alla millenaria transumanza che da secoli unisce Abruzzo, Molise e Puglia, con particolare riferimento all’antico culto Micaelico.

Quindi esploreremo la componente emozionale del Cammino, indagando ciò che il Cammino comporta a livello interiore, attraverso le testimonianze di un grande Pellegrino e ricercatore (Michele Del Giudice) e di un “Camminatore dell’Himalaya” (Gino Florio).

Il convegno si terrà in via Stazione, di fronte al Municipio di Carpinone, alle ore 17 di Giovedì 6 Ottobre e rappresenterà l’ideale apertura di “Un Paese ci vuole”.

PROGRAMMA:

“Carpinone e i Cammini”: avv. Pasquale Colitti (Sindaco Carpinone): introduzione e saluti; Luigi Nadalini (Ass.”Molise in Action): il sentiero di Carpinone

“I culti della transumanza”: Dott.ssa Lidia Colangelo (Ricercatrice Università degli Studi di Foggia)

“Cammini: emozioni”: Michele Del Giudice, pellegrino e ricercatore.

Sarà presente Luigi Florio, camminatore dell’Himalaya.

Modera Giancarlo Pugliese, coordinatore di “Un Paese ci vuole”