Un pizzico di Molise sul palco di Sanremo: Elena D’Amario

TERMOLI – Elena D’Amario, ballerina originaria di Pescara, ha incantato ieri la platea del Festival di Sanremo 2022, su Raiuno, danzando in modo brillante e coinvolgente durante il brano che Elisa ha interpretato al teatro Ariston in occasione della serata dedicata alle cover. Nello specifico, la bella e brava artista si è scatenata sulle note di “What a feeling”, canzone portata al successo negli anni ’80 da Irene Cara e scritta da Giorgio Moroder per la celeberrima colonna sonora del film “Flashdance”. La performance di Elena è stata semplicemente straordinaria, carica di grinta ed energia. Messasi in luce nel talent show “Amici” di Maria De Filippi, la D’Amario lavora da tempo come ballerina professionista, e vanta altresì importanti esperienze negli Stati Uniti.

È sempre rimasta legata all’Abruzzo, e oltre che a Pescara il suo cuore è a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove è cresciuta. Non solo: nelle vene di questa ragazza scorre inoltre sangue molisano, dal momento che i suoi zii e la sua nonna 93enne vivono a Termoli. Spesso, quindi, è facile trovarla anche lì. Ieri sera Elena ha indubbiamente impreziosito l’esibizione di Elisa, e le due alla fine si sono sciolte in un caloroso abbraccio.

Oggi su Instagram la ballerina parla di “pura gioia, un’emozione indescrivibile. Ecco un nuovo ricordo da portare con me per sempre. Indimenticabile. Grazie, Elisa: sei un’artista umile, generosa e immensa. Grazie a tutto il team che ha reso tutto questo un sogno indimenticabile, a Sanremo, al maestro, a tutti i musicisti e all’orchestra! Un grazie speciale a Pierpaolo Piccioli per averci sapientemente vestite di magia”.

Elisa, al termine della penultima puntata del Festival, si è piazzata in terza posizione, così come nella classifica generale provvisoria. Il tutto in attesa della finalissima che si terrà tra poche ore. Non va infatti dimenticato che la cantante friulana è tra i favoriti di questa edizione. Al seguente link di Raiplay è possibile rivedere Elisa con Elena D’Amario: https://www.raiplay.it/video/2022/02/Sanremo-2022-quarta-serata-Elisa-canta-What-a-feeling–a6c25a26-87d8-4541-92bc-6ca73c557dae.html.