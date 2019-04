Un Viaggio nell’Ambiente delle Dune Costiere a Campomarino

CAMPOMARINO LIDO – Questa volta lasciamo le nostre amate montagne e scendiamo al mare per scoprire le bellezze delle dune e tanto altro. Domenica 28 aprile 2019 escursione per tutti ideale per le famiglie. Partenza da Frosolone alle ore 9:00 da piazza A. Volta viaggio con le auto proprie. Sosta in località Bivio Ingotte (bar il mulino) per chi proviene da Campobasso e dintorni ore 9:30. Il viaggio proseguirà con le auto necessarie (sarò un piccolo segno di turismo sostenibile).

PROGRAMMA

Ore 10:15 appuntamento per tutti a Campomarino Lido

Ore 10.30 Campomarino lido ai confini con la Puglia, qui inizia il viaggio che permetterà di conoscere da vicino l’ambiente delle dune costiere e delle zone umide retrodunali; osserveremo le piante che colonizzano questi ambienti e descriveremo i loro ingegnosi adattamenti. In quest’area le dune sono particolarmente belle. Ci si sposterà poi a Petacciato Marina dove visiteremo il C.E.A. (Centro di Educazione Ambientale) e si potrà godere del panorama delle dune viste dall’alto. Qui si pranzerà al sacco.

Dopo pranzo si attraverserà la pineta dove si scruterà le batbox (casette per i pipistrelli), poi si visiteranno le dune di Petacciato, per poi passeggiare sul bagnasciuga e se fortunati, si avrà l’occasione di imbatterci nel Fratino, un uccello rarissimo che in questo periodo depone le uova sulla sabbia. Si attraverserà il torrente Tecchio per poi tornare al punto di partenza.

Fine escursione prevista per le ore 17.00

Abbigliamento comodo; si consiglia un abbigliamento a strati (a cipolla), scarpe da ginnastica\trekkikg leggero.

Cosa portare: zainetto con Impermeabile in caso di pioggia, coprizaino, cappello, borraccia, indumenti di ricambio completo (scarpe, calze, maglietta, ecc.). Bastoncini da trekking (facoltativi) , binocolo, crema solare, occhiali da sole, borraccia, macchina fotografica. Cibo ed acqua sufficienti al trekking / per colazione e pranzo al sacco

DATI PERCORSO, INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Lunghezza del percorso stimata, km. 4 km circa. Dislivello in salita, mt. 5 circa. Difficoltà “T” turistico adatto a tutti

Info costi e prenotazioni Guida GAE Michele Permanente

tel. 3287639268 oppure scrivere a molisedascoprire@gmail.com

L’evento si attiverà con un numero minimo di 15 partecipanti. Iscrizioni aperte fino alle ore 13:00 di sabato 27 aprile 2019. La guida si riserva di annullare l’evento se le condizioni meteo non saranno adeguate o per ogni altro evento che possa compromettere la sicurezza degli accompagnati. Accompagnano la dott.ssa Sara FUSCO Resp. Azioni Naturalistiche Progetto Europeo Life Maestrale, LIFE10 NAT/IT/000262 / e Luigi Lucchese Presidente dell’associazione Ambiente Basso Molise e custode prezioso di queste aree