Unimol, ‘Erasmus welcome day’ mercoledì 21 settembre per dare il benvenuto a 44 studenti

CAMPOBASSO – Ritorna ‘Erasmus welcome day Unimol’, la giornata di benvenuto dedicata a studentesse e studenti stranieri in arrivo per un periodo di mobilità da trascorrere all’Università del Molise. “Una giornata importante – spiegano dall’Ateneo – non solo perché testimonia la ripresa dei flussi di mobilità studentesca dopo le difficoltà degli ultimi due anni, ma ancor più per il suo elemento inclusivo, di spicco, di valore aggiunto: Unimol apre le porte ai suoi studenti internazionali”.

Sono 31 le studentesse e 13 gli studenti che saranno ospitati dall’Ateneo molisano nell’ambito del Programma Erasmus e che frequenteranno questo primo semestre o l’intero anno accademico i diversi corsi di studio Unimol, dalle discipline umanistiche a quelle scientifiche.

Il saluto di benvenuto sarà dato mercoledì 21 settembre, alle 10, dal Rettore Luca Brunese e dai docenti delegati per l’internazionalizzazione, Claudio Colombo e Giovanni Maddalena nel 3° edificio polifunzionale di Campobasso. Giuliana Fiorentino, direttrice del Centro linguistico di Ateneo (Cla), illustrerà le modalità per seguire, eventualmente, un corso di lingua italiana e a seguire verranno fornite informazioni utili per il soggiorno in Italia e in Molise da parte del settore Relazioni internazionali.