Unimol, open day il 22 marzo al Dipartimento Agricoltura

CAMPOBASSO – Nuovo incontro di orientamento dell’Università del Molise rivolto in particolare agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, e pensato per accompagnarli nella scelta universitaria. Torna ‘Agri For Food’, il programma di attività, con eventi, seminari, presentazioni, visite ad aree espositive e laboratori, workshop e testimonianze, organizzato dal Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti per illustrare la propria offerta formativa.

Non casuale la scelta dell’appuntamento: mercoledì 22 marzo, data in cui si celebra la ‘Giornata mondiale dell’acqua’ istituita dall’Onu. Si parte alle ore 9 nelle aule didattiche del III Edificio polifunzionale, in via Francesco De Sanctis, per chiudere alle ore 11.45, nell’Aula Magna di Ateneo, con la presentazione e premiazione delle scuole che hanno partecipato al concorso ‘Agri For Food Awards-Idee della Generazione Plurals”.