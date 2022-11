Unimol, prorogate al 10 novembre le adesioni al bando ‘Tutor alla pari’

CAMPOBASSO – C’è tempo fino al prossimo 10 novembre per presentare le domande di adesione al Bando “Tutori alla pari” dell’Università del Molise. Si tratta di una collaborazione per attività di tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), per l’anno accademico 2022-2023.

“Partecipare e scegliere di mettersi alla prova nella veste di ‘Tutor alla pari’ – fa sapere l’Unimol – è certamente un passo importante nella costruzione di un percorso sempre più inclusivo, ma è soprattutto un’esperienza di arricchimento personale, un segnale significativo in termini di tutela e garanzia del diritto allo studio che si attua insieme e reciprocamente. Senza tralasciare che l’affidamento dell’incarico di ‘Tutor alla pari’ vede il riconoscimento di un corrispettivo economico e che, se svolto per un intero anno accademico e su richiesta, viene riconosciuto fra le attività formative a scelta dello studente per 3 cfu”.

Maggiori informazioni nella sezione web del Centro servizi Unimol ‘Tutorato alla pari’.