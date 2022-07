Unimol: Scienze della formazione primaria, ecco il bando di selezione

CAMPOBASSO – L’Università del Molise ha pubblicato il bando relativo alla selezione per l’ammissione, per l’Anno accademico 2022-2023, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, attivato presso il Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione.

Sono disponibili 290 posti per i cittadini comunitari e 6 per quelli extracomunitari. Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate entro le ore 12 del prossimo 5 settembre esclusivamente via web tramite la procedura online presente sul Portale dello studente.