MACCHIAGODENA – Martedì 17 agosto 2021, alle ore 18,30, il nuovo appuntamento rientrante nell’esclusivo progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima” sarà con lo scienziato e scrittore Vittorio de Cosmo. L’autore porterà nel paese della provincia di Isernia, parlandone con Antonella Guadagno, il suo libro Uova, Terra e Spazio (Book Sprint Editore). Introdurrà e saluterà il primo cittadino di Macchiagodena, Felice Ciccone. L’evento si terrà in Piazza Ottavio De Salvio.

Uova, Terra e Spazio. I cambiamenti climatici spiegati ai giovanissimi (Book Sprint Editore, 2021, pagine 211, euro 19,90)

Senza dubbio tra le tante emergenze che affliggono il nostro pianeta la più grave, conseguenza di tutte le altre, è il Cambio Climatico. Sebbene la Scienza abbia dimostrato in modo incontrovertibile che le cause del Cambio Climatico sono dovute principalmente alle attività umane, esiste, purtroppo, ancora molto scetticismo su questo fenomeno causato sia da mancanza di adeguata educazione e informazione sia, specialmente, da parte dei decisori politici, causato dal non volere accettare che i modelli di sviluppo sino ad ora utilizzati sono incompatibili con un futuro sostenibile per le prossime generazioni. Pressoché inascoltate le raccomandazioni Onu sui 17 obbiettivi per “trasformare” il mondo nei prossimi decenni.

È di questi ultimi giorni la notizia che numerosi scienziati del Ipcc hanno dichiarato lo stato della Terra come da bollino rosso. Siamo prossimi ad una situazione climatica irreversibile.

Questo libro, destinato in particolare alle generazioni di questo millennio, vuole contribuire alla divulgazione delle grandi tematiche di Scienza della Terra usando come punto di osservazione lo Spazio ed in particolare la Stazione Spaziale Internazionale, in quanto le tecnologie spaziali hanno dato un contributo fondamentale alla comprensione del nostro pianeta.

Le avventure di due irrequieti e curiosi adolescenti porteranno il lettore dalla conquista dello spazio allo scioglimento dei ghiacciai, dal ciclo dell’acqua a quello delle macchine termiche, dal buco dell’Ozono ai modelli previsionali del Clima del prossimo futuro.

Vittorio de Cosmo

Vittorio de Cosmo, è nato a Sepino (Cb) il 17 dicembre del 1946 e vive a Roma dal 1986. Si è laureato in Fisica a Firenze nel 1972. Ha girovagato per il mondo per molti anni come ricercatore e professore in alcune Università̀ e Industrie Hi-tech. In oltre quaranta anni di lavoro ha avuto la fortuna di partecipare a importanti sfide scientifiche sia in campo Astrofisico che per lo studio della Terra dallo spazio. Nell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) è stato anche il Responsabile dell’Osservazione della Terra e il delegato italiano in alcune Commissioni della Agenzia Spaziale Europea (Esa).

È autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel campo della Cosmologia e della strumentazione infrarossa e millimetrica per applicazioni spaziali. Ha partecipato a numerose Conferenze Scientifiche Nazionali e Internazionali sia come oratore che come chairman.

Per diffondere presso i giovani il rispetto dell’Ambiente e le problematiche connesse ai Cambi Climatici, da molti anni, tiene numerose conferenze.

Le sue passioni: il trekking, la musica, coltivare orchidee e scrivere favole per bambini.

Le giornate dedicate alla cultura, e ai libri in particolare, vedono l’Amministrazione comunale locale lavorare in sintonia con il network Borghi della lettura e la Pro Loco di Macchiagodena.