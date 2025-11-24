Ururi, inaugurata la sezione AIDO dedicata a Vincenzo Campofredano

Sabato 22 novembre 2025 nasce a Ururi la sezione AIDO “Vincenzo Campofredano”, alla presenza del Presidente Roberti e delle istituzioni locali

URURI – Sabato 22 novembre 2025, la comunità di Ururi ha celebrato la nascita della nuova sezione AIDO, intitolata alla memoria di Vincenzo Campofredano, figura profondamente stimata per il suo impegno civile e umano.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il sindaco di Ururi Laura Greco, la Presidente AIDO Molise Graziella Vizzarri, oltre a specialisti in Anestesia e Rianimazione, rappresentanti dell’associazione, cittadini e familiari di Campofredano, visibilmente commossi per il tributo.

Nel suo intervento, Roberti ha sottolineato il valore della donazione come gesto di responsabilità e speranza: “La donazione degli organi è un atto supremo di civiltà. Permette di trasformare il dolore in vita per chi attende un trapianto. Anche io e mia moglie siamo donatori: abbiamo vissuto in prima persona cosa significhi ricevere una seconda possibilità”.

Il Presidente ha inoltre evidenziato il significato dell’intitolazione: “Vincenzo Campofredano ha incarnato i valori dell’altruismo e della generosità. È stato un uomo umile, disponibile, sempre sorridente. Questo gesto lo avrebbe profondamente toccato”.

L’iniziativa rafforza il legame tra istituzioni, sanità e cittadinanza, promuovendo una cultura della donazione consapevole e attiva sul territorio.