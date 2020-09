Va’ Sentiero in Molise, alla scoperta dei sentieri olistici: programma 2020

Per gli amanti del trekking 3 giorni di cammino alla scoperta della regione con Sentieri Olistici dal 1° al 3 ottobre

ISERNIA – Una spedizione di camminatori partiti a piedi da Trieste e diretti in Sicilia sta per arrivare in Molise. Si tratta del team di ‘Va’ Sentiero, La spedizione più pazza del mondo, sul sentiero più lungo del mondo, nel paese più bello del mondo’ ovvero 7.000 km, 350.000 m di dislivello, 20 regioni, 354 tappe sul Sentiero Italia che è il sentiero più lungo del mondo.

Il gruppo di camminatori è partito il 1 maggio 2020 dal Golfo di Trieste e arriverà in Molise lunedì 28 settembre. La spedizione esplorerà la nostra regione attraversandola a piedi e facendo 8 tappe lungo il Sentiero Italia, per un totale di 153 chilometri in 10 giorni di cammino.

Ad accompagnare il team di Va’ Sentiero in Molise sarà l’associazione termolese Sentieri Olistici ASD, creata da Ruggero Ruggiero e Cristiano Peroni e già nota a livello nazionale per il Cammino dello Spirito e dei Borghi al quale anche il quotidiano La Repubblica ha dedicato un lungo e approfondito articolo.

Grazie a Sentieri Olistici chiunque vorrà partecipare e camminare insieme al team di Và Sentiero potrà farlo tramite un’offerta libera, il ricavato servirà per coprire le spese, il resto sarà donato alla spedizione Và Sentiero. Per informazioni sulla tre giorni nella natura molisana basta visitare la pagina Facebook di Sentieri Olistici.

Il Molise è la quattordicesima regione che accoglierà l’ingresso dei 7 ragazzi di Và Sentiero’ L’obiettivo che accomuna l’iniziativa nazionale ai valori dell’associazione Sentieri Olistici è quello di valorizzare e condividere il patrimonio naturale, nello specifico quello montano, promuovendo il turismo sostenibile.

“Le montagne del Centro Italia sono state a lungo considerate sorelle minori delle più note Alpi; al contrario, custodiscono un patrimonio paesaggistico e culturale che fa innamorare chiunque le scopra a passo lento: obiettivo della nostra spedizione è riscoprirlo e valorizzarlo al meglio, incentivando il turismo lento in queste regioni” spiega Yuri Basilicò, founder di Va’ Sentiero.

Dopo i 92 km di tratto marchigiano (Norcia, Castelluccio di Norcia, Colle d’Arquata e San Martino) i 213 km di tratto abruzzese (dal Gran Sasso ai sentieri dei briganti, dalle praterie di Campo Imperatore alla Majella) e i 41 km del Lazio (Rifugio Duca d’Aosta e Picinisco), dal 28 settembre il protagonista del cammino sarà il Molise.

Le tappe di Va’ Sentiero in Molise ed il relativo programma saranno presentati nel corso di un evento conferenza stampa che si terrà il 1 ottobre all’Eremo di SS Cosa e Damiano ad Isernia, ore 18.30.

“Siamo felici di poter dare il nostro contributo fattivo a Và Sentiero – dice il presidente di Sentieri Olistici Ruggero Ruggiero – perché tutto ciò che ci aiuta a valorizzare le bellezze del nostro Molise ed i valori del turismo lento e consapevole ben si sposa con i valori di Sentieri Olistici che da sempre unisce lo sport della camminata alle attività olistiche quali lo yoga, la meditazione, il mindfulness e altre attività volte al benessere di corpo e mente”.

PROGRAMMA

Giovedi 1 Ottobre ore 18:30

Presentazione “Va’ Sentiero Molise”

Ospiti: i ragazzi di Và Sentiero e Padre Francis Tiso

Eremo SS Cosma e Damiano

-Isernia-

Venerdi 2 Ottobre

Tappa Isernia – Basilica dell’ Addolorata (Castelpetroso)

Durante il percorso Visita alla Comunità FIAT Totus Tuus

Attività Olistiche:

* Risveglio Muscolare (Yoga)

con Cristiano Peroni (Insegnante Iyengar Yoga)

* Bodyscan Walking

* Meditazione Mindfulness

Ospiti: Cristiano Peroni (Insegnante Iyengar Yoga), Ruggero Ruggiero (Istruttore Minfulness).

Ritrovo ore 8:30 Eremo SS Cosma e Damiano

Dettagli percorso

Distanza: 12.2 Km

Sabato 3 Ottobre

Tappa Basilica dell’Addolorata (Castelpetroso)- Roccamandolfi

Durante il percorso visita e assaggi di prodotti caseari dell’Azienda Agr. “La Pecorella Nera” (offerta libera)

Attività Olistiche:

* Risveglio Muscolare (Yoga)

con Cristiano Peroni (Insegnante Iyengar Yoga)

* Automassaggio ai Piedi

con Teodoro Farinaccio (Riflessologo Plantare)

* Meditazione Shamata Vipassana e Minfulness

con Padre Francis Tiso (Insegnante di Meditazione), Ruggero Ruggiero (Istruttore Minfulness)

Ritrovo ore 8:00 Santuario dell’Addolorata (Castelpetroso)

Dettagli percorso

Distanza: 13.3 Km