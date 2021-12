Valori in Rete, iscrizioni aperte fino al prossimo 22 dicembre

REGIONE – Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc rinnova l’appuntamento con Valori in Rete, progetto sviluppato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e che comprende l’offerta formativa integrata rivolta scuole italiane di ogni ordine e grado e di tutti i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, orientata al miglioramento personale, al divertimento e alla crescita delle potenzialità individuali e relazionali. La macchina organizzativa del Settore Giovanile e Scolastico del Molise, guidata dal Coordinatore Federale dott. Gianfranco Piano è già all’opera da diversi mesi per mettere a punto tutti i dettagli dei vari progetti che saranno sviluppati nei prossimi mesi.

Tante le novità dell’edizione 2021-22 finalizzate a favorire la partecipazione attiva di insegnanti e studenti attraverso un’offerta didattica e tecnico-sportiva altamente qualificata e diversificata per ogni ordine e grado, tra queste Un Calcio Al Bullismo, rivolto ai ragazzi dai 9 ai 18 anni di età, che nasce dalla collaborazione tra il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, Convy School e Ma BASTA nell’ambito delle rispettive finalità sulla tutela dei minori.

Novità di quest’anno Uno Due Calcia, dedicato ai bambini e bambine dai 3 ai 5 anni, confermati invece i progetti GiocoCalciando, rivolto alla Scuola Primaria, Ragazze In Gioco e Tutti In Goal, rivolti alle Scuole Secondarie di I Grado dell’intero territorio nazionale, L’Arbitro Scolastico, rivolto agli studenti e alle studentesse della Scuola Secondaria di 2° Grado che abbiano compiuto il 14° anno di età, si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani al calcio facendogli apprendere e rispettare le regole di gioco, fondamentale in campo come nella vita e conseguentemente, far loro conoscere il mondo arbitrale con le relative tematiche connesse allo svolgimento di tale attività.

Inoltre, in collaborazione con il Ministero Sport e Salute, si sta portando avanti un altro interessante progetto Scuola Attiva Junior, rivolto alle scuole di I grado. Tutti i progetti sono curati sul territorio dalla Delegata all’Attività Scolastica SGS Molise Teresita Felaco. Gli istituti scolastici che sono interessati a partecipare devono presentare le proprie domande entro il 22 dicembre. Per info, regolamenti e iscrizioni è possibile visitare il portale valorinrete.it.