Villaggio Coldiretti: anche il Molise a Bari con alcune delle sue eccellenze

BARI – Saranno la frutta secca in guscio, l’olio extravergine di oliva e i prodotti di agricosmesi a base di olio evo a rappresentare il Molise al Villaggio Coldiretti che si terrà a Bari da domani (29 aprile) al 1° maggio. Le aziende molisane che prenderanno parte al grande evento sono la Nutfruit Italia, società agricola bio di Monteroduni, specializzata nella produzione di frutta secca in guscio, fra cui spiccano le sue celeberrime mandorle, e l’azienda agricola “L’Essenziale” di Larino che produce olio evo e prodotti di agricosmesi a base dello stesso olio.

Sarà, come per tutti i Villaggi che stanno “attraversando” la Penisola, un vero e proprio villaggio contadino che consentirà ai visitatori di toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana e vivere un giorno tra le aziende agricole ed i loro prodotti, a tavola con gli agrichef, in sella agli asini e tra gli altri animali, nella fattoria didattica e nell’agriasilo dove i bambini potranno imparare a impastare il pane o a fare l’orto.

L’appuntamento è dunque sul lungomare Imperatore Augusto del capoluogo pugliese dove sarà possibile conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazione.

Per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile per discutere sui temi della crisi energetica, del cambiamento climatico, dell’alimentazione e dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall’arrivo sulle tavole del cibo sintetico a minacciare la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del Made in Italy agroalimentare.

Un luogo di dibattito politico-economico sul futuro realizzato in un contesto di offerta gastronomica di comunità e di festa con i cittadini e le famiglie, rappresentato dal mercato del cibo a km 0 e dallo street food, unite ad aree dedicate al mondo delle imprese e ai nuovi servizi. Il Villaggio Coldiretti di Bari è l’unico posto al mondo dove per l’intero lungo week end tutti potranno vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato.

Al Villaggio si potranno anche scoprire le opportunità e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica, promossi da Terranostra, con percorsi e consigli per fermarsi a mangiare e a dormire nel rispetto dell’ambiente e della tradizione culinaria delle nostre campagne. Ma si potrà andare a scuola di olio extravergine italiano nell’Oleoteca e partecipare a degustazioni guidate nell’Enoteca del Villaggio, dove si potranno degustare cocktail all’extravergine, vini e birra agricola, seguire le lezioni di agricosmesi con i trucchi di bellezza della nonna.