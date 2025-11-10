Vinchiaturo, sospensione del flusso idrico il 12 novembre 2025

VINCHIATURO – La Grim Scarl informa gli utenti che insistono nelle Località di Piana di Monteverde, Residence Monteverde e San Pietro del Comune di Vinchiaturo che, a seguito di comunicazione della ASR Molise Acque del 10.11.2025 per lavori di riparazione su condotta adduttrice principale che collega il bottino di riunione delle sorgenti di Sepino con il serbatoio Monteverde di Vinchiaturo, è prevista la sospensione del flusso idrico come di seguito descritto: dalle ore 09:00 alle ore 15:00 del giorno 12.11.2025.
Pertanto, si invitano i gentili utenti che insistono nelle Località di Piana di Monteverde, Residence Monteverde e San Pietro ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.