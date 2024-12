Vinicio D’Ambrosio presenta a Sepino “La giustizia in Italia – Il sistema Molise”

SEPINO – Tornano le “Letture in Officina”. L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre, alle 18.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Sepino, con Vinicio D’Ambrosio che presenterà il suo ultimo libro “La giustizia in Italia – Il sistema Molise”.

D’Ambrosio, giornalista, saggista, dirigente sindacale della Coldiretti prima e della Confcooperative Molise poi, grazie ai ruoli ricoperti ha potuto frequentare le stanze del potere regionale e conoscere le modalità di gestione politica e amministrativa del Molise.

Dialogherà con l’autore Carla Ferrante, giornalista e conduttrice televisiva, con collaborazioni presso importanti testate nazionali e, attualmente, addetto stampa nazionale dell’Udc presso il Parlamento Italiano. Con loro il dott. Alfonso Mainelli, avvocato di grande esperienza.