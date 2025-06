“Vinilici, dischi e dintorni” a Campobasso il 14-15 giugno 2025

Presentato l’evento che si terrà presso il Palazzo Gil e celebra il vinile e l’arte delle sue copertine nel cuore di Campobasso

CAMPOBASSO – La Fondazione Molise Cultura, in collaborazione con l’associazione Puglia Eventi, è lieta di presentare “Vinilici”, un evento unico interamente dedicato al mondo dei dischi e della musica, che animerà Campobasso il 14 e 15 giugno 2025 presso il Palazzo Gil (via Milano). L’iniziativa, presentata questa mattina in conferenza stampa dalla presidente della Fondazione, Antonella Presutti, e dal consigliere Enzo Luongo, promette un weekend immersivo per appassionati e curiosi, con ingresso gratuito. “Vinilici” ospiterà una Fiera del Vinile con espositori e collezionisti da tutta Italia, offrendo un’occasione imperdibile per trovare rarità e ampliare la propria collezione.

Ma non sarà solo mercato: l’evento sarà arricchito da una serie di attività parallele:

Mostra “Cover Art – Arte in copertina”: Un percorso affascinante attraverso cento copertine iconiche che hanno fatto la storia della musica e dell’arte. Saranno esposte opere di grandi artisti come Pablo Picasso, Salvador Dalì, René Magritte, Joan Mirò, Andy Warhol (con le celebri cover per i Velvet Underground e i Rolling Stones), fotografi del calibro di Annie Leibovitz (per Bruce Springsteen) e fumettisti come Tanino Liberatore (per Frank Zappa), Milo Manara, Guido Crepax, Hugo Pratt e il molisano Benito Jacovitti. I visitatori potranno anche contribuire a un “Registro delle assenze”, segnalando le copertine mancanti per le future edizioni. Dopo l’evento, la mostra sarà disponibile gratuitamente per associazioni e proloco della regione.

Mostra dedicata a Piero Romagnoli: Un’ulteriore esposizione negli spazi dell’ex Gil

Musica dal vivo: Sabato a mezzogiorno si esibiranno gli ‘0874’, mentre domenica alla stessa ora sarà la volta dei ‘Kubo’. Sabato sera alle 21.30, appuntamento con il live dei ‘Kill the frog’.

Talk sul vinile: domenica pomeriggio, un dibattito approfondirà la trasformazione del mercato musicale con esperti, collezionisti, scrittori e giornalisti.

“I miei vinili”: Uno spazio dove DJ e appassionati si alterneranno per far ascoltare le loro selezioni preferite, offrendo un’esperienza d’ascolto unica.

Area Food & Drink: Per tutta la durata dell’evento, sarà disponibile un’area ristoro sia all’interno che sulla terrazza esterna, rendendo “Vinilici” anche un luogo di incontro e convivialità.

L’Arte oltre la musica: le storie dietro le copertine

La mostra “Cover Art” metterà in luce come il vinile sia diventato una vera e propria tela d’artista. Ogni copertina racconta una storia: dal volto del bambino di “War” degli U2, alla Statua della Libertà cameriera di “Breakfast in America” dei Supertramp, fino all’iconico cappello di Lucio Dalla o il maiale di Ivan Graziani. Non mancheranno curiosità come la celebre cerniera di “Sticky Fingers” o il legame tra “Creuza de ma” di Fabrizio De André e “Kind of Blue” di Miles Davis attraverso il fotografo Jay Maisel.

“Vinilici” è un’occasione imperdibile per celebrare il fascino senza tempo del vinile e scoprire le straordinarie intersezioni tra musica, arte e storia.

Dettagli dell’Evento:

Date: 14 e 15 giugno 2025

Luogo: Palazzo Gil, via Milano – Campobasso

Orari: Sabato dalle 11:00 alle 24:00 – Domenica dalle 10:00 alle 21:00

Ingresso: Gratuito