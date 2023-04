Virtus Montesilvano – Ennebici Campobasso 69-42: il racconto del match

MONTESILVANO – Si dimostra una vera e propria bestia nera per la Ennebici Campobasso la Virtus Montesilvano. In tre gare coi rivieraschi, tra regular season e fase ad orologio, il quintetto di coach Filipponio incappa in altrettanti referti gialli. Nella circostanza, tra l’altro, dando vita ad una brutta performance figlia anche di una settimana di avvicinamento non proprio semplice per via anche di mancati allenamenti per via dell’evento catalizzatore della Coppa Italia di A1 femminile.

«Può essere stato un fattore – rammenta lo stesso tecnico – ma in generale siamo stati un po’ leggerini, soprattutto in attacco con Marinelli e Singh che non erano al meglio e questo incide sul nostro attacco, al pari dell’assenza di Bozza rimasto in Molise perché febbricitante. Contro di loro non riusciamo mai ad esprimerci al meglio, finendo per soffrirli sempre».

Ora, per i campobassani dopo la sosta pasquale, le prospettive sono due: ossia chiudere al quinto o al sesto posto e molto dirà la gara del 15 aprile, ultimo confronto della fase ad orologio, che vedrà il team del capoluogo di regione ospitare a Vazzieri l’Amatori Pescara.

«Con certezza – chiosa Filipponio – vogliamo vincere questo match in casa per chiudere al meglio questa fase per poi proiettarci su di una post-season che rappresenterà una prima per molti da giocare con il massimo della determinazione e con assoluta serenità, senza farci prendere cioè minimamente dalla pressione».

TABELLINO

VIRTUS MONTESILVANO – ENNEBICI CAMPOBASSO 69-42 (19-12, 29-21; 48-36)

MONTESILVANO: Mosca, Santolieri Fed. 8, Santolieri Fran. 11, Morè 10, Trave 3, Magliulo 5, Patriarca 2, Donatelli 2, Remigio 20, D’Intino 8. Ne: Cesarini e Rapacchia. All.: De Felicibus.

CAMPOBASSO: Paravati 2, Iannetta L., Marinelli N. 15, Pilla M., Singh 12, Cefaratti L. 4, Brienza An. 9, Cornacchione. All.: Filipponio.

ARBITRI: Sargiacomo e Di Marco R. (Pescara).

NOTE: fallo tecnico a Iannetta L. (Campobasso). Fallo antisportivo a Cefaratti L. (Campobasso).