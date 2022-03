Visita odierna del Generale Luigi Cortellessa alla Molisana

CAMPOBASSO – La visita di questa mattina alla Molisana rientra nel tour che il Generale di Brigata Luigi Cortellessa, Comandante dei Carabinieri per la tutela agro-alimentare, ha deciso di avviare in tutt’Italia per conoscere da vicino ed avere una visione completa degli aspetti principali per le fiere distintive del paese. Dopo la visita ad aziende casertane l’arrivo a Campobasso insieme a cinque comandanti dei reparti di tutela agro-alimentare e un nutrito gruppo di Carabinieri.

“In Molise c’è La Molisana – afferma Generale Cortellessa – É un’azienda storica, importante a livello nazionale. Questa mattina con Giuseppe e Flavio Ferro abbiamo visitato il mulino e poi il pastificio, praticamente abbiamo visto intero ciclo produttivo fino al confezionamento della pasta. Una gran bella realtà”.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministratore delegato, Giuseppe Ferro: “ricevere apprezzamenti da una figura di così alto profilo e per noi motivo di orgoglio – dice Giuseppe Ferro – Il Generale Cortellessa ha deciso di venire a trovarci e ha inserito la nostra azienda come prima tappa del tour italiano. Siamo molto contenti”.