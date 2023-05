Visita di Ursula von der Leyen in Emilia-Romagna: l’appello di Capone

ROMA – “Le misure adottate dal Governo con il decreto legge sull’emergenza che ha colpito l’Emilia-Romagna e le Marche vanno nella giusta direzione. La Cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni e le risorse stanziate a favore dei lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività, rappresentano un primo e fondamentale intervento. È necessario fare sistema e rafforzare la sinergia tra istituzioni, mondo delle imprese e sindacati per mettere in sicurezza il territorio e garantire una rapida ricostruzione. La visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in Emilia-Romagna, in tal senso, è un segnale importante nella prospettiva di procedere all’attivazione del Fondo di solidarietà europeo. Occorre, al contempo, attuare un’efficace opera di semplificazione al fine di realizzare quelle infrastrutture indispensabili per far ripartire una Regione che riveste un ruolo centrale per l’economia del Paese”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in Emilia-Romagna.