Visite senologiche gratuite grazie alla Lilt negli ambulatori degli ospedali di Termoli e Campobasso

TERMOLI – Visite senologiche e ginecologiche gratuite negli ospedali San Timoteo di Termoli e Cardarelli di Campobasso grazie alla Lilt di Campobasso con la Campagna “Nastro Rosa”. L’iniziativa punta a fornire un servizio soprattutto alle donne che rimangono fuori dalle fasce dello screening regionale. E l’appuntamento di quest’anno è ancora più importante per recuperare il tempo perso nella pandemia da Covid19.

A Termoli nei giorni 14, 18 e 25 ottobre sarà possibile sottoporsi agli accertamenti negli ambulatori dell’ospedale, il 12 e il 15 ottobre al Cardarelli di Campobasso. Il Comune di Termoli sarà illuminato di rosa il 17 ottobre. La Lilt presenterà eventi e iniziative in vari centri del Basso Molise: Palata, San Martino in Pensilis, Larino, oltre a Campobasso e Termoli. Gli interessati possono prenotare la visita sul sito della Lilt.

“Nel periodo di lockdown – ha dichiarato la presidente della Lega italiana tumori di Campobasso Carmela Franchella – più di un milione di esami e di screening in meno si è tradotto nel rallentamento delle visite e nei rinvii di interventi chirurgici. Una drastica riduzione della prevenzione oncologica che potrebbe avere una grave ripercussione sulla mortalità da cancro nei prossimi anni. Anni di prevenzione sono andati in fumo a causa di questo periodo. Per questo, nel post lockdown, cioè adesso, è importante recuperare questo gap e necessario potenziare il sistema sanitario per i malati di cancro con più mezzi diagnostici e più operatori sanitari”.