Vittoria Iannacone pronta per il suo secondo tour in Australia

TORELLA DEL SANNIO – La cantautrice molisana Vittoria Iannacone, originaria di Torella del Sannio, è pronta per il suo secondo tour in Australia dopo quello di qualche anno fa. Appuntamento a fine settembre.

“Sono così emozionata – ha scritto l’artista sui suoi canali social – e volevo condividere con voi al più presto, vi annuncio prima qualche data fuori continente, perché tornare in Australia per la seconda volta, con il colore e l’amore di tutte le persone che li mi hanno voluto ancora, per me è una gioia enorme. Colgo l’occasione per ringraziare l’associazione Molisani di Adelaide, Serafino Maglieri, Frank Salzano e Charlie Ditore per il grande lavoro che stanno facendo. Che dire… io incomincio a preparare le valige, e ci si vede tutti in Australia”.

Intanto Vittoria è reduce dalla partecipazione al festival del Pilone d’oro che si è tenuto al Palacultura di Messina, dove ha rappresentato il Molise proponendo il brano “In alto mare” di Loredana Bertè ed è stata omaggiata con un quadro di una grande pittrice messinese.