Workshop sulle opportunità per le imprese a Campobasso

CAMPOBASSO – “La cultura che fa impresa” è il titolo del workshop in programma mercoledì 23 febbraio dalle ore 10 presso il Palazzo GIL, finalizzato a divulgare i risultati raggiunti e le nuove opportunità per le imprese culturali nell’ambito del Progetto 3C del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro.

Non un semplice workshop, ma un vero e proprio evento in movimento all’interno del Palazzo della Cultura che racconterà il carnevale molisano e le maitunate di Gambatesa come patrimonio culturale e immateriale della regione.

Nell’ambito del Progetto 3C, la Regione Molise coordina l’attività di comunicazione tra i partner nazionali ed internazionali e realizzerà la piattaforma web per il networking delle imprese culturali e creative che sarà illustrata nel corso del workshop.

Il Progetto punta a favorire gli scambi e i sistemi di mobilità tra soggetti del settore, prevedendo anche la ristrutturazione di centri culturali multifunzionali e la riconversione di edifici in hub per artisti e industrie creative; la Regione Molise ha deciso di puntare proprio sul restauro del Palazzo GIL, simbolo della cultura nel capoluogo molisano.

Inoltre, in occasione del workshop, sarà riaperto al pubblico l’ingresso di via Gorizia degli spazi espositivi, dopo i lavori di messa in sicurezza e l’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati proprio grazie ai fondi del Progetto 3C.

Oltre ai responsabili regionali del progetto, interverranno il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’Assessore alla Cultura, Vincenzo Cotugno e la Presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “interreg3Cproject”.